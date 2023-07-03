У Житомирі врятували кота-пранкера, який рік жив на вивісці магазину та не давав себе впіймати (фото)

Одного разу рудого спіймали, однак він повернувся на вивіску.

У Житомирі рятувальники зловили рудого кота, який рік жив на вивісці магазину та не давав себе спіймати.

Про це йдеться в репортажі "Суспільного".

Кота містяни ловили протягом року. Коли він кричав, перехожі викликали рятувальників і зоозахисників, проте чотирилапий постійно від них ховався. Після від'їзду служб він знову повертався на своє місце.

Житомиряни прозвали тваринку котом-пранкером. Найчастіше він гуляв вивіскою, спав на ній, а прокинувшись, голосно кричав, привертаючи до себе увагу.

З часом до рудого приєдналися й інші коти. Фото: "Суспільне"

"Ще минулого року ми кілька разів викликали і рятувальників, і платну вишку з "люлькою", щоб зняти кота, але щойно вони приїжджали і підіймали цю "люльку", кіт тікав. Те ж саме було, коли ми з дівчатами підіймалися нагору – поки ми йшли туди, кіт теж одразу тікав", – розповіла директорка магазину Світлана.

Все ж одного разу "пранкера" зловили. Та невдовзі він повернувся на вивіску. Фото: "Суспільне"

Все ж одного разу "пранкера" зловили. Та невдовзі він повернувся на вивіску.

"У вівторок, 27 червня, я поїхала ставити котоловку для рудого. Я взяла сіточку і намастила паучами – вологим котячим кормом. Мабуть, він був дуже голодний, бо відреагував на них і почав просити в мене їжу. Він потягнувся, щоб з'їсти, я його схопила за шкірки і затягла всередину та запхнула в котоловку, – розповіла місцева зоозахисниця Людмила Охотнікова.

Зараз кіт на спостереженні у ветеринара. Він їсть і набирає вагу, оскільки має виснажений вигляд.

Нагадаємо, вдалося врятувати й іншого героя соцмереж. Бойовий котик Шайба знайшовся! Фото вже зі своїм пухнастим побратимом на руках виставив військовослужбовець Олександр.

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