У Житомирі з даху 9 поверху впала опалубка і розтрощила авто, яке їхало дорогою (фото)

У Житомирі з даху 9 поверху впала опалубка і розтрощила авто, яке їхало дорогою (фото)

За словами очевидців, в результаті НП ледве не загинула людина.

У Житомирі з даху 9 поверху впала опалубка і розтрощила авто, яке їхало дорогою. За словами очевидців, в результаті НП ледве не загинула людина.

Про це в групі "ЖИТОМИР-ІНФО" у фейсбуці повідомила Ірина Коцар.

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"Люди, крик душі! Сьогодні стала очевидцем ситуації, коли ледь не загинула людина. Мій знайомий їхав автомобілем, і на перехресті вулиць Домбровського та Мануїльського з даху 9 поверху ЖК впала незакріплена опалубка на дах машини", - написала очевидиця.

За її словами, поліція інцидент зафіксувала.

"Чому ця опалубка, яка могла коштувати людського життя, не закріплена? На місці молодого чоловіка міг бути будь-хто", - запитує жінка.

Нагадаємо, у Харкові на проспекті Гагаріна обвалилася частина будинку.

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