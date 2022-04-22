У Житомирі з площі Перемоги демонтують танк

У Житомирі вирішили демонтувати танк, який стоїть на міській площі Перемоги.

"Танк-переможець", як його називають житомиряни встановили на честь 20-ї річниці Перемоги над німецькими військами у Другій світовій війні та звільнення Житомира від окупації. Втім, на тлі війни Росії проти України техніку вирішили демонтувати.

Про це повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлин.

Урочисте відкриття танка відбулося напередодні 9 травня 1965 року. Демонтують його теж на 9 травня цього року, вирішили у мерії.

"На 9 травня ми будемо переносити танк з площі Перемоги. Потім ми цю площу відреконструюємо і зробимо дійсно площею вже нашої Перемоги, Перемоги в цій війні над Росією", - наголосив Сухомлин.

Як повідомлялося, у Бердичеві Житомирської області демонтували обеліск учасникам громадянської війни, розташований біля Центрального універмагу. Слід зауважити, що через війну, яку розпочала Росія, голова військової адміністрації Віталій Бунечко вніс зміни до свого розпорядження про "декомунізацію".

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