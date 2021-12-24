У Житомирі за 3 дні жителі палицями збили іграшки з головної ялинки і розкурочили фотозони: міський голова

У Житомирі за 3 дні жителі палицями збили іграшки з головної ялинки і розкурочили фотозони: міський голова

Міський голова Житомира поскаржився на дії містян.

У Житомирі місцеві жителі заходилися нівечити святкові декорації у новорічному містечку.

На це поскаржився міський голова Сергій Сухомлин, повідомляє "Житомир Info".

За словами міського голови, за 3 дні житомиряни зіпсували дві фотозони на Михайлівській та розбили новорічні прикраси на головній ялинці.

"Я бачив фотозону, яку виставили на Михайлівській. Тут я хочу звернутися ще до житомирян, бо ввечері вона була зовсім іншою, там була велика кількість декоративних подарунків, але є камери відеонагляду і група підлітків просто вкрала більшу частину. Наступної ночі у нас деякі особи просто палками намагалися збити кулі на ялинці: десь десять побили, до світлових не дотягнулися. Минулої ночі ( в ніч з 21 на 22 грудня) вкрали ялинку", - розповів Житомирський міський голова.

Нагадаємо, що на Рівненщині невідомі вандали розгромили надгробки на цвинтарі.

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