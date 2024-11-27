У Житомирі затримали організаторів теракту, скоєного за наказом РФ: подробиці

У Житомирі 20 листопада стався терористичний акт - біля районного управління поліції був підірваний вибуховий пристрій. В результаті вибуху один правоохоронець зазнав поранень. Спільними зусиллями Національної поліції та СБУ вдалося затримати п’ятьох осіб, які організували та виконали цей злочин за вказівками російських кураторів.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Повідомляється, що серед затриманих були четверо жителів Житомира, двоє з яких — неповнолітні, а також 46-річний харків'янин, який мав кримінальне минуле, зокрема за розбій, грабіж і зґвалтування.

За інформацією правоохоронців, харків'янин прибув до Житомира за день до скоєння злочину, де придбав кілька мобільних телефонів та стартові пакети для зв’язку, які він залишив у заздалегідь обраному місці. У підготовці вибухівки брали участь юнаки віком 15, 16, 18 та 20 років з Житомира. Двоє з них забрали передані матеріали, а ще двоє закупили необхідні хімічні речовини, цвяхи та інші компоненти для виготовлення вибухівки. В орендованій квартирі вони створили пробний пристрій, випробували його і відзняли на відео для російських кураторів.

20 листопада зловмисники встановили відеокамеру біля поліцейського управління, а потім залишили сумку з вибухівкою, яку активували дистанційно. 21 листопада українські правоохоронці провели спецоперацію, затримавши підозрюваних, провели обшуки та вилучили докази. Встановлено, що злочинці діяли за чіткими вказівками російських спецслужб.

За підозрою в терористичному акті їм оголошено обвинувачення за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України, і суд обрав для них запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також правоохоронці перевіряють можливу причетність групи до інших злочинів, скоєних на замовлення російських спецслужб. Затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, армія РФ використовує "Шахеди" для атак на Київ з метою виснажити ППО, і ці удари можуть тривати до кінця війни або поки не будуть знищені заводи, що виробляють БПЛА. Військовий експерт Роман Світан зазначив, що атаки здійснюються вдень через хмарну погоду, що ускладнює перехоплення без авіації.

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