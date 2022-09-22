У Житомирі затримали жінку, яка чіплялася до перехожих: виявилася громадянкою РФ

У Житомирі патрульні виявили жінку, яка чіплялася до перехожих та агресивно себе вела.
Правоохоронці попросили перехожу назватися, а також показати паспорт. Втім, вона відмовилася. З її слів, погано розуміє українську мову.
Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Житомирської області.
Патрульні доставили жінку до Житомирського районного управління поліції для встановлення особи. Там вона показала паспорт. Виявилося, що вона - громадянка Російської Федераціїю
Правоохоронці встановили, що громадянка незаконно перебуває на території України та підлягає примусовій депортації. Затриману патрульні передали працівникам СБУ.
Як повідомлялося, у Житомирській області засудили чоловіка, який публічно заперечував війну РФ проти України, а також закликав до підтримки держави-агресорки. Мешканця села Майдан Олевської громади визнали винним у колабораційній діяльності.
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