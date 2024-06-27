У Житомирі жінка вбила свого гостя, який плюнув у її борщ

У Житомирі засудили жінку, яка під час конфлікту вбила чоловіка, який зайшов до неї в гості. Причиною сварки стало те, що гість лаявся та плював у борщ, яким його пригощали.

Про це стало відомо з вироку Богунського районного суду міста Житомира від 20 червня 2024 рок.

Там зазначається, що обвинувачена перебувала в себе вдома та вживала алкогольні напої разом з трьома чоловіками. Під час цього виник конфлікт між власницею будинку та одним з чоловіків, через те, що останній образив їжу 29-річної житомирянки.

"Згодом через їжу між нею та потерпілим почалася сварка, оскільки останній лаявся та плювався у борщ, який вона приготувала. На що вона попросила більше так не робити і вдарила його рукою в обличчя кілька разів після чого потерпілий впав на підлогу", — йдеться у матеріалах справи.

Після падіння чоловік знепритомнів. Жінка разом з іншими чоловіками винесли постраждалого з будинку та попрямували до річки. Невдовзі жінка заявила, щоб чоловіки залишили її наодинці з потерпілим.

"Далі вона дотягнула потерпілого до річки, вдарила потерпілого ногою по голові та скотила у воду, а потім кілька разів придавила голову у воду", — йдеться у вироці.

Після скоєного вона повернулась додому. Суд Житомира визнав жінку винною в умисному вбивстві та призначив покарання – 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, чоловік зарізав свою сусідку за те, що вона відмовилася дати йому свій пароль до Wi-Fi.

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