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У Житомирі жінка викопала на городі замість картоплі арсенал зброї часів Другої світової війни – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Житомирі жінка викопала на городі замість картоплі арсенал зброї часів Другої світової війни – фото

Зброя часів Другої світової війни на городі у Житомирі. / Фото: Національна поліція Житомирської області

Жінка копала картоплю, а знайшла на городі зброю.

У Житомирі місцева мешканка копала картоплю і виявила на своєму городі цілий арсенал зброї часів Другої світової війни – понад 80 мінометних мін, 3 протитанкові та 8 гранат. На місці працювали правоохоронці та вибухотехніки. 

Про це розповіла пресслужба ГУНП у Житомирській області. 

Правоохоронці 11 вересня отримали повідомлення від жительки м. Житомир про те, що на присадибній ділянці вона виявила предмети, схожі на боєприпаси. На місце події прибула слідчо-оперативна група Житомирського райуправління та працівники ДСНС.

Правоохоронці виявили у землі, неподалік від житлового будинку, на відстані близько 15 метрів, боєприпаси: 82 мінометні міни 82 калібру, 3 протитанкові міни та 8 гранат.

Зброя часів Другої світової війни на городі у Житомирі / ©
Зброя часів Другої світової війни на городі у Житомирі
Зброя часів Другої світової війни на городі у Житомирі / ©
Зброя часів Другої світової війни на городі у Житомирі

Поліцейські забезпечили охорону потенційно небезпечної території. Надалі вибухотехніки вилучать та знищать небезпечну знахідку.

Громадянам також нагадали, що у разі виявлення підозрілих невідомих предметів обов'язково треба звертатись до поліції чи рятувальників.

Нагадаємо, жінці, яка опиралася поліцейській у Дніпрі, повідомили про підозру.

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Дата публікації
Перегляди
1045
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