У Житомирі знову надійшли повідомлення про замінування ТРЦ, невідомі вимагали викуп

Повідомлення про замінування торгових центрів надійшло на електронну пошту.

У неділю 20 листопада, після 14:00, до поліції надійшла інформація про замінування торгово-розважальних центрів у Житомирі. Людей терміново евакуювали.

Про це пише Житомир.info.

Зокрема, людей евакуювали з торгового центру на Житньому ринку, з "Олді" та "Глобала".

У ГУНП в Житомирській області повідомили, що інформація про замінування ТРЦ надійшла на електронну пошту, невідомі вимагали викуп.

"Сьогодні близько 14:00 надійшло повідомлення на електронні адреси багатьох державних органів про замінування торговельних центрів. В ньому йдеться про те, що всі торговельні центри заміновані, невідомі вимагають викуп. Місто, в якому заміновані ТЦ, не вказане", - розповіла в коментарі Житомир.info речниця ГУНП Алла Ващенко.

Нагадаємо, у Житомирі після масованого ракетного удару РФ по критичній інфраструктурі неможливо відновити роботу деяких підстанцій.

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