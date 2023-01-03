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У Житомирській області арештували партію товарів з РФ вартістю понад 1,5 млн гривень

У Житомирській області арештували партію товарів з РФ вартістю понад 1,5 млн гривень

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Житомирській області арештували партію товарів з РФ вартістю понад 1,5 млн гривень

Наразі вирішується питання про передавання арештованого майна АРМА.

У Житомирській області прокуратура наклала арешт на партію російських товарів для автомобілів вартістю понад 1,5 млн грн.

Про це повідомила Житомирська обласна прокуратура.  

За даними слідства, у вересні 2022 року приватна фірма, у порушення вимоги постанови КМУ " Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації"  (від 09.04.2022), ввезла на територію України для розмитнення товари російського виробництва для автомобілів на суму понад 1,5 млн грн, відобразивши в офіційних документах країну їхнього походження – Китайську Народну Республіку.

Під час обшуку вилучено товар, а також документи, які підтверджують його походження з країни-агресора. На вилучені товари і документи накладено арешт. Також вирішується питання про передачу арештованого майна в управління АРМА.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, у тому числі щодо правомірності дій працівників митниці, триває. 

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Дата публікації
Перегляди
479
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