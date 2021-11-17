У Житомирській області 55-річний водій Mercedes збив на смерть велосипедиста: фото

У Житомирській області 55-річний водій Mercedes збив на смерть велосипедиста: фото

Від отриманих травм 44-річний потерпілий помер на місці аварії.

Сьогодні, 17 листопада, близько 05:50 год. ранку на автодорозі Київ-Чоп біля с. Наталівки Новоград-Волинського району Житомирської області сталась смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення загинув 44-річний велосипедист.

Про це повідомила пресслужба поліції області.

"Попередньо, водій автомобіля Mercedes, 55-річний житель м. Рівного, на автодорозі Київ-Чоп поблизу с. Наталівки, рухаючись у напрямку Житомира, здійснив зіткнення із велосипедистом, який рухався в зустрічному напрямку", - йдеться у повідмоленні.

В результаті ДТП 44-річний велосипедист від отриманих травм помер на місці.

Зараз за цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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