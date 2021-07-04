​У Житомирській області агресивна дружина ножем зарізала свого на 10 років молодшого чоловіка: деталі

​У Житомирській області агресивна дружина ножем зарізала свого на 10 років молодшого чоловіка: деталі

Жінка завдала потерпілому смертельні удари у груди.

У Житомирській області 64-річна жінка у результаті конфлікту ножем вбила свого на 10 років молодшого чоловіка. У разі доведення провини, громадянці загрожує позбавлення волі від 7 до 15 років.

Про це повідомляють в поліції Житомирської області.

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Правоохоронці розповіли, що інформацію про інцидент вони отримали від медиків, які заявили про загибель від ножового поранення 54-річного жителя обласного центру. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

За попередньою інформацією, трагедії передував конфлікт між подружжям, а смертельну травму у груди загиблому могла спричинити дружина. Відомо, що пара разом вживала алкоголь у квартирі, коли вони і почали сваритися.

Під час спілкування з очевидцями і сусідами поліція встановила, що подружжя й раніше конфліктувало, а жінка проявляла підвищену агресію. Крім того, поліцейські задокументували її спробу знищити та приховати певні сліди щодо обставин події.

Слідчі вилучили низку речових доказів, а жінку затримали. Нині поліцейські з’ясовують всі обставини вбивства, триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Законодавством умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині карається позбавленням волі терміном від 7 до 15 років.

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