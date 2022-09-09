У Житомирській області автівка впала до водойми: 1,5-річна дитина у реанімації (фото)

У селі Левкові Глибочицької громади Ford з’їхав із дороги, перекинувся і впав у водойму.

Після аварії 1,5-річний хлопчик потрапив до реанімації.

Про це повідомила пресслужба поліції у Житомирській області.

"Попередньо, водійка автомобіля Ford, 36-річна місцева жителька, рухаючись вулицею, не впоралась з керуванням та з’їхала з дороги, потому автівка перекинулася та впала до водойми. Перехожі допомогли водійці та пасажиру автомобіля, її 1,5-річному синові, вибратися з транспортного засобу. Дитину ушпиталили до реанімаційного відділення Житомирської обласної дитячої лікарні", - йдеться у повідомленні.

На місці події працювали поліцейські слідчо-оперативної групи Житомирського РУП.

Наразі триває встановлення всіх причин та обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

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