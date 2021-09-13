У Житомирській області авто переїхало 20-річного хлопця, який лежав на дорозі: молодик помер

У Житомирській області авто переїхало 20-річного хлопця, який лежав на дорозі: молодик помер

Хлопець помер на місці аварії.

Вночі 11 вересня в селищі Народичі Житомирської області водій легковика переїхав 20-річного хлопця, який лежав на дорозі. Внаслідок травм молодик помер.

Про це повідомили у поліції Житомирської області.

"Попередньо, водій автомобіля Renault Master, 47-річний житель Народицької громади, рухаючись по вулиці Свято-Миколаївській у селищі, здійснив наїзд на 20-річного місцевого жителя, який лежав на проїзній частині", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ДТП від отриманих травм хлопець загинув на місці події.

Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини події і розпочали досудове розслідування за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Нагадаємо, у Сумській області внаслідок ДТП постраждали троє дітей. Усіх їх з травмами госпіталізували.

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