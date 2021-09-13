У Житомирській області авто переїхало 20-річного хлопця, який лежав на дорозі: молодик помер

Хлопець помер на місці аварії.
Вночі 11 вересня в селищі Народичі Житомирської області водій легковика переїхав 20-річного хлопця, який лежав на дорозі. Внаслідок травм молодик помер.
Про це повідомили у поліції Житомирської області.
"Попередньо, водій автомобіля Renault Master, 47-річний житель Народицької громади, рухаючись по вулиці Свято-Миколаївській у селищі, здійснив наїзд на 20-річного місцевого жителя, який лежав на проїзній частині", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок ДТП від отриманих травм хлопець загинув на місці події.
Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини події і розпочали досудове розслідування за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.
Нагадаємо, у Сумській області внаслідок ДТП постраждали троє дітей. Усіх їх з травмами госпіталізували.