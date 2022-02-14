У Житомирській області автомобіль впав у ставок і перекинувся: двоє пасажирів загинули 

За кермом перебувала нетвереза водійка.
У селі Велика Волиця сталася дорожньо-транспортна пригода. Загинули двоє пасажирів автомобіля, який злетів у ставок.
Про це повідомили у поліції Житомирської області.
Водійка автомобіля "Опель", рухаючись вулицею села, не впоралася з керуванням, злетіла у ставок. Автомобіль перекинувся. Двоє пасажирів автомобіля загинули на місці події, а водійку доправили до лікарні.
Під час обстеження було засвідчено стан алкогольного сп’яніння водійки (1,5 проміле).
Наразі триває з'ясування всіх обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 4 статті 286-1 Кримінального кодексу України.
Раніше стало відомо, що в Одеській області позашляховик збив маму з немовлям у візку. Дитина отримала серйозні травми.
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