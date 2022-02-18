У Житомирській області батько напоїв алкоголем двох дітей, щоб залишили його у спокої

У Житомирській області батько напоїв алкоголем двох дітей, щоб залишили його у спокої

У такий спосіб намагався позбутись їх надокучиливої для нього уваги.

У Житомирській області батько втягував у пияцтво своїх 12-річних дітей. Він давав їм алкоголь, аби вони не набридали йому.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Житомирській області.

Так, днями правоохоронці відвідали родину у Любарському районі, яка перебуває на обліку соцслужб. Під час спілкування з 12-річними хлопчиком і дівчинкою з цієї родини, інспектори виявили, що діти п'яні.

З’ясувалося, що їх пригостив пивом їхній 45-річний батько. Він визнав свою провину та пояснив, що у такий спосіб намагався позбутись їх надокучиливої для нього уваги.

"Поліцейські переконалися, що діти не потребують медичної допомоги, розповіли батькові про наслідки подібних дій та склали стосовно нього адміністративний протокол за ст. 180 (Доведення неповнолітнього до стану сп'яніння) КУпАП. Нині з усіма членами родини проводиться відповідна профілактична робота для недопущення таких випадків у майбутньому", - розповідають у поліції.

З початку року любарські поліцейські виявили 15 випадків втягнення дорослими неповнолітніх у пияцтво.

Нагадаємо, як розпізнати дитячий та підлітковий алкоголізм та що робити.

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