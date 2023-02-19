У Житомирській області чоловік повісив на дереві пса сусідів

До правоохоронців звернулася представниця зоозахисної організації і повідомила про загибель пса у селі Буряківці Пулинської громади. Усі обставини смертельного знущання над твариною зафільмували підлітки, які живуть неподалік.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Житомирській області.

"Під час досудового розслідування було встановлено, що 52-річний житель села неподалік свого будинку жорстоко побив, а потім підвісив на гілці дерева сусідську собаку. Труп тварини із зашморгом на шиї виявили небайдужі односельці. Експерти встановили, що причиною її загибелі стала асфіксія шляхом удушення у поєднанні з паралічем нервової системи та дихального центру. Чоловік визнав свою провину в учиненому та розповів, що сусідка попросила його вивести тварину з села, оскільки та заважала її спокійному життю. Усі подальші дії були виключно його ініціативою", - йдеться в повідомленні відомства.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 299 (Жорстоке поводження з твариною) КК України. Після проведення усіх процесуальних дій обвинувальний акт за погодженням з Коростишівською окружною прокуратурою було скеровано до суду.

За вчинене діяння обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Нагадаємо, в Одесі зафільмували випадок жорстокого поводження з твариною. Літня жінка била свого пса бійцівської породи повідцем по морді.

В Україні від 8 серпня 2021 року набув чинності закон, який посилює відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Тварин забороняється бити і завдавати їм болю.

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