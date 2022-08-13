У Житомирській області чоловік вчинив розпусні дії стосовно трирічної дівчинки: його засудили

За обвинуваченням Коростишівської прокуратури суд виніс розпуснику вирок. Його засудили до шести років ув'язнення.

Про це повідомили у пресслужбі Житомирської обласної прокуратури.

Ювенальні прокурори у суді довели, що особливо тяжкий злочин проти статевої свободи та недоторканості особи у грудні минулого року скоїв 48-річний житель Житомирського району, родич потерпілої.

Зазначається, що сім’я трирічної дівчинки зібрала рідних з нагоди її дня народження. Під час святкування гості вийшли з помешкання на вулицю. Негідник, скориставшись відсутністю очевидців, вчинив стосовно дівчинки розпусні дії. Після скоєного він поспішив виїхати з селища, але згодом повернувся. Його затримали.

Зазначається, що прокурори надали суду достатньо зібраних доказів, свідчень очевидців та результати психіатричної і ДНК-експертиз. Саме тому зловмиснику винесли реальне покарання.

Як повідомлялося, Рівненський міський суд призначив 11 років ув'язнення 22-річному хлопцеві, який зґвалтував школярку. Вік потерпілої невідомий. Біля школи №27 зловмисник підійшов до школярки, представився новим вчителем фізкультури та попросив допомогти йому знайти втрачені ключі, які він нібито загубив на задньому дворі школи.

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