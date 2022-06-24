У Житомирській області чоловік зарубав свого племінника, а тіло заховав

Суд виніс вирок 37-річному чоловікові, який вбив свого племінника, а потім вивіз тіло за село у лісосмугу та закопав.

Чоловіка засудили до 9 років позбавлення волі.

Про це повідомила Житомирська обласна прокуратура.

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"Між 37-річним чоловіком та його племінником, які проживали в одному помешканні, виникла суперечка. Того дня 21-річний хлопець, прийшовши додому у стані алкогольного сп’яніння, почав кепкувати зі свого дядька, висловлюючи до нього зневагу, на що чоловік зробив йому зауваження. Це розлютило парубка, і він накинувся на дядька з молотком. Однак чоловік вихопив молоток та миттєво вдарив потерпілого, від чого він впав", - йдеться у повідомленні.

Аби приховати скоєне, тіло хлопця вивіз за село та закопав. Відтоді він вважався безвісти зниклим.

На початку квітня менша сестра засудженого з приятелькою, йдучи через лісосмугу, виявили місце, де був закопаний потерпілий.

Проведеними судово-медичною, психолого-психіатричною та наркологічною експертизами встановлено, що чоловік скоїв злочин, будучи осудним, та повністю усвідомлював свої дії.

Нагадаємо, у Сумській області внук вбив свою бабусю, а тоді викрав автівку, щоб втекти з місця злочину.

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