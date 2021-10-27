У Житомирській області десять вагонів поїзда зійшли з колії: в "Укрзалізниці" повідомили про затримки

У Житомирській області десять вагонів поїзда зійшли з колії: в "Укрзалізниці" повідомили про затримки

В "Укрзалізниці" повідомили про затримку одного із поїздів через аварію.

У Житомирській області зійшли з колії 10 порожніх вагонів вантажного поїзда. У зв'язку з цим однин із пасажирських поїздів курсує із запізненням.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

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Відомо, що вантажні вагони зійшли з колії 27 жовтня неподалік селища Чорнорудка. У результаті порушено габарити двох колій.

У зв'язку з інцидентом поїзд № 764 "Одеса-Київ" курсує зі зміненим маршрутом через Шепетівку та Коростень. Рейс затримується орієнтовно на 4 години. Про можливі затримки інших рейсів повідомлятиметься додатково.

На місце виїхали відновлювальні поїзди для ліквідації наслідків аварії та відновлення колій. Комісія "Укрзалізниці" з’ясовує причини сходу.

Нагадаємо, 26 серпня неподалік Львова на проміжній залізничній станції "Глинна-Наварія" зійшли з колії 18 вагонів вантажного потяга, який перевозив щебінь. Загалом у складі поїзда - 48 вагонів.

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