У Житомирській області двоє хлопців викрали автівку з чужого гаража і перекинулись в кюветі

У Житомирській області двоє хлопців викрали автівку з чужого гаража і перекинулись в кюветі

Власник машини залишив ключі всередині машини.

До поліції Овруча звернувся чоловік заявив, що викрали його автомобіль. За його словами, про зникнення “ВАЗу” він дізнався від знайомих, які вночі бачили розбитий автомобіль в кюветі.

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Житомирській області.

“До відділу поліції №1 (м. Овруч) Коростенського РУ надійшло повідомлення від 50-річного жителя місцевої громади про незаконне заволодіння його транспортним засобом. Поліцейські зібрали свідчення причетності до події двох овручан. Наразі вони дають свідчення слідчим”, - йдеться у повідомленні.

Власник машини залишив ключі всередині і двері приміщення не зачинив.

“Двоє хлопців, віком 25 та 16 років, визнали свою причетність до події та пояснили, що взяли чуже авто покататися, побившись об заклад. Однак далеко від’їхати не вдалося: через невміле керування транспортний засіб опинився у кюветі”, - йдеться у повідомленні.

Відомо, що старший з них вже був раніше засуджений за аналогічний злочин та нині перебуває в якості обвинуваченого за інше кримінальне діяння. До того ж медичне обстеження засвідчило, що молодик перебував у нетверезому стані.

Нині триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України.

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