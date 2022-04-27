У Житомирській області громади почали виходити зі складу Московського патріархату

У Житомирській області громади почали виходити зі складу Московського патріархату

З початком війни Росії проти України збільшилася кількість громад, які вирішили вийти з Московського патріархату.

Не стала винятком і Житомирська область. У регіоні громади церков Московського патріархату почали переходити до Православної церкви України.

Сайт Житомирсько-Овруцької єпархії Православної Церкви України інформує про дві такі громади.

Зазначається, що громада Свято-Покровського храму села Тетірка Житомирського Району під час зборів ухвалила рішення про перехід з Московського патріархату до складу єпархії ПЦУ.

Громада святого Димитрія Солунського села Буки, що в Коростенському районі,також вирішила приєднатися до Православної Церкви України. Втім, священник громаду не підтримав.

Крім того, парафію Різдва Пресвятої Богородиці селища Лугини також прийнято до складу ПЦУ як ставропігійну релігійну організацію в безпосередньому підпорядкуванні Предстоятеля ПЦУ, пише сайт RISU.

Як повідомлялося, Литва закликає ЄС запровадити санкції щодо патріарха Кирила. Він підтримує війну в Україні. Крім того, Литви бере участь у консультаціях про відокремлення Литовської православної церкви від Московської єпархії, але наголосив, що це питання самовизначення громади.

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