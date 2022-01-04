скріншот з відео / ДСНС у Житомирській області

У Житомирській області хлопець провалився під лід: як його рятували з крижаної пастки (відео)

У Житомирській області хлопець провалився під лід: як його рятували з крижаної пастки (відео)

Хлопця з переохолодженням госпіталізували.

У Житомирській області на місцевій водоймі селища Брусилова хлопець провалився під лід. Інцидент стався у понеділок, 3 січня, о 17:39.

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Про це повідомила пресслужба ДСНС у Житомирській області. Як згодом розповів потерпілий рятувальникам, він самотужки не міг вибратися із крижаної пастки через сильний вітер та темряву.

По прибуттю бійців ДСНС з’ясувалося, що хлопець у мокрому одязі перебував в альтанці посеред водойми, в 150 м від берега.

За допомогою човна рятувальники транспортували його до берега та передали медикам. Після надання невідкладної допомоги хлопця з переохолодженням госпіталізували до місцевої лікарні.

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