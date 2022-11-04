У Житомирській області легковик на смерть збив подружжя (фото)

У Житомирській області трагічно загинуло подружжя – їх збила автівка.

На трасі Київ – Чоп у Новоград-Волинському районі Житомирської області трапилася смертельна ДТП. У результаті наїзду автомобілем від отриманих травм загинуло подружжя.

Про це сьогодні, 4 листопада, повідомила пресслужба ГУНП у Житомирській області.

"Водій автомобіля Opel Astra, 38-річний житель Київської області, рухаючись трасою у напрямку Новоград-Волинського, здійснив наїзд на двох велосипедистів, які переходили проїжджу частину", – йдеться у повідомленні.

Фото: ГУНП в Житомирській області

У результаті ДТП 41-річний чоловік та 38-річна жінка, місцеві жителі, від отриманих травм загинули на місці.

Наразі слідчі з’ясовують всі обставини події. Досудове розслідування проводиться за ознаками кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Раніше стало відомо, що у Миколаївській області в ДТП загинула родина.

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