У Житомирській області легковик на смерть збив подружжя (фото)

У Житомирській області трагічно загинуло подружжя – їх збила автівка.
На трасі Київ – Чоп у Новоград-Волинському районі Житомирської області трапилася смертельна ДТП. У результаті наїзду автомобілем від отриманих травм загинуло подружжя.
Про це сьогодні, 4 листопада, повідомила пресслужба ГУНП у Житомирській області.
"Водій автомобіля Opel Astra, 38-річний житель Київської області, рухаючись трасою у напрямку Новоград-Волинського, здійснив наїзд на двох велосипедистів, які переходили проїжджу частину", – йдеться у повідомленні.
У результаті ДТП 41-річний чоловік та 38-річна жінка, місцеві жителі, від отриманих травм загинули на місці.
Наразі слідчі з’ясовують всі обставини події. Досудове розслідування проводиться за ознаками кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Раніше стало відомо, що у Миколаївській області в ДТП загинула родина.
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