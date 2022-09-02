У Житомирській області на міні підірвався автомобіль з лісниками: є загиблий

У Житомирській області на міні підірвався автомобіль лісової охорони. Одна людина загинула.

Внаслідок здетонування міни один чоловік загинув, іншого шпиталізували з пораненнями.

Про це повідомляє Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства.

"Знову трагедія в Народицькому спецлісгоспі. На міні підірвався автомобіль лісової охорони підприємства. В результаті вибуху єгер Радчанського лісництва Сергій Салівонік загинув на місці, а лісничий цього ж лісництва отримав поранення. Його доправлено до лікувального закладу. У загиблого залишилося троє неповнолітніх дітей", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 2 вересня в Одеській області також здетонувала російська міна.

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