У Житомирській області невідомі зґвалтували собаку

Ветеринар встановив, що тварина була зґвалтувана.

Про це повідомляє UAnimals

Інцидент стався у місті Малин Житомирської області. На вулиці небайдужі містяни виявили собаку. Тварина лежала на землі і не мола рухатися.

Собаку зоозахисники доправили до ветлікарні. Лікар оглянув чотирилапу і шокував походженням травм - собаку зґвалтували.

"Собака мала рвані рани в області поперекового відділу хребта та промежини. Вони були отримані близько двох тижнів в результаті фізичної розправи. Через травми тварина не може пересуватися самостійно. UAnimals звернулися до Національної поліції Житомирської області з заявою про вчинення кримінального злочину та вимогою невідкладно розпочати досудове розслідування", - повідомили зоозахисники.

Зараз собака, яку назвали Сарою, перебуває на лікуванні.

Нагадаємо, що смілива пенсіонерка рятує тварин в окупованому Херсоні.

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