У Житомирській області невідомий через вікно будинку розстріляв подружжя: чоловік загинув, дружина у тяжкому стані

Донька подружжя не постраждала.

Уночі 8 червня в одному з сіл Житомирської області невідомий обстріляв приватний будинок, де вже відпочивала родина. У результаті загинув чоловік, а його дружину з пораненням госпіталізували до реанімації. Поліцейські шукають причетних до злочину.

Про це повідомили у поліції області.

Дзвінок про стрілянину поліцейські отримали близько 00:30. Телефонувала жителька села Грубське.

Попередньо встановлено, що невідомий зовні через вікно стріляв у кімнату приватного будинку. На той момент там перебували 47-річний чоловік і 39-річна дружина та їхня 12-річна донька.

Від отриманих травм загинув чоловік. Жінку із вогнепальними пораненнями та без тями госпіталізували до реанімації. Дитина поранень не отримала.

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Поліцейські встановлюють причетних до обстрілу та їхнє місце перебування. Кримінальне провадження розпочато за ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

Нагадаємо, у Кіровоградській області судитимуть жителя Новоукраїнського району, який в себе на подвір'ї влаштував стрілянину. Він стріляв у дружину і дітей, а також правоохоронців, які прибули на виклик.

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