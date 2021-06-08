У Житомирській області невідомий через вікно будинку розстріляв подружжя: чоловік загинув, дружина у тяжкому стані

Донька подружжя не постраждала.
Уночі 8 червня в одному з сіл Житомирської області невідомий обстріляв приватний будинок, де вже відпочивала родина. У результаті загинув чоловік, а його дружину з пораненням госпіталізували до реанімації. Поліцейські шукають причетних до злочину.
Про це повідомили у поліції області.
Дзвінок про стрілянину поліцейські отримали близько 00:30. Телефонувала жителька села Грубське.
Попередньо встановлено, що невідомий зовні через вікно стріляв у кімнату приватного будинку. На той момент там перебували 47-річний чоловік і 39-річна дружина та їхня 12-річна донька.
Від отриманих травм загинув чоловік. Жінку із вогнепальними пораненнями та без тями госпіталізували до реанімації. Дитина поранень не отримала.
Поліцейські встановлюють причетних до обстрілу та їхнє місце перебування. Кримінальне провадження розпочато за ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.
Нагадаємо, у Кіровоградській області судитимуть жителя Новоукраїнського району, який в себе на подвір'ї влаштував стрілянину. Він стріляв у дружину і дітей, а також правоохоронців, які прибули на виклик.