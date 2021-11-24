У Житомирській області перевернулися два мікроавтобуси: що сталося

Потерпіло двоє осіб.
У Коростені на Житомирської області сталася ДТП: очевидці зафільмували на дорозі два перекинуті мікроавтобуси.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 24 листопада.
У поліції кажуть, що водій одного з бусів виїхав на зустрічну смугу, а там не розминувся з іншим мікроавтобусом. Удар був настільки сильним, що обидва трансортні засоби перекинулися. Дивом в такій аварії обидва водії відбулися лише забоями.
Втім, згодом до медиків звернулися і двоє пасажирів мікроавтобусів. У них також легкі травми. Нині поліція ще з'ясовує всі обставини ДТП.
Як повідомлялося, у Запоріжжі маршрутка врізалася у причіп вантажівки. У громадському транспорті були пасажири, які постраждали. За попередньою інформацією, попереду автобуса зупинився вантажний тягач Renault із напівпричепом. Водій маршрутки не витримав безпечної дистанції і не вжив своєчасних заходів щодо об'їзду вантажівки, яка стояла.
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