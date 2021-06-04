У Житомирській області під час пожежі загинули батько і син: фото

Попередня причина пожежі - необережність під час паління.

У ніч на п'ятницю, 4 червня, в м. Коростень Житомирської області в приватному житловому будинку внаслідок пожежі загинув батько з сином. Повідомлення про надзвичайну подію рятувальники отримали 00:39 год.

Як розповіли в ДСНС у Житомирській області, на місце події негайно виїхали два чергових відділення вогнеборців.

"По прибуттю в будинку спостерігалась сильна задимленість. Під час гасіння в оселі були виявлені тіла двох чоловіків – батька та сина, 1945 та 1981 р.н", - повідомили в ДСНС.

Крім того, із попереднім діагнозом "отруєння чадним газом" госпіталізовано до Коростенської міської лікарні їхнього знайомого, який заходив до них у гості. Коли розпочалась пожежа, чоловік зміг покинути будинок самостійно ще до прибуття рятувальників, але потім все ж таки звернувся до них по допомогу, оскільки йому стало зле.

"О 00:47 пожежу локалізували та о 02:10 ліквідували. Внаслідок пожежі знищено диван, пошкоджено домашні речі в кімнаті. Попередня причина займання – необережність під час паління. Але остаточні обставини з’ясовуються фахівцями", - повідомили пожежники.

Нагадаємо, у Львівській області вибухнув та спалахнув приватний будинок.

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