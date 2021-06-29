У Житомирській області підліток отримав удар струмом і впав з висоти

У Житомирській області підліток отримав удар струмом і впав з висоти

Підліток перебуває у реанімації.

У Коростені Житомирської області медики рятують підлітка, якого вдарило струмом. Хлопець виліз на залізничну конструкцію, а після ураження впав з висоти.

Також читайте У Харківській області 27-річного чоловіка вбило струмом на електричній підстанції

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Житомирської області.

Подія сталася у Коростені учора, 28 червня. За парканом школи на вулиці 1-го Травня у райцентрі, де проходить залізнична колія для електропотягів, 13-річний підліток вирішив піднятися на залізничну конструкцію мосту через річку. Там його уразило струмом високої напруги. В результаті він упав на бетонне покриття з висоти 15 метрів. Крім опіків він отримав важкі травми.

Дитину ушпиталили до реанімації місцевої лікарні.

Правоохоронці встановили, що на момент падіння поруч з хлопцем перебувало кілька його товаришів.

"Відкрито кримінальне провадження: попередня кваліфікація події – ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, що в одному з сіл Ізмаїльського району під час відпочинку з батьком - поблизу озера - п'ятирічний хлопчик заліз у трансформаторну будку і загинув від удару струмом.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання