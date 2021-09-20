У Житомирській області підліток за кермом влаштував ДТП: четверо потерпілих

Хлопець не впорався з керуванням.

У Житомирській області 15-річний хлопець скоїв аварію: потерпіло четверо осіб.

Про це повідомив відділ комунікації обласної поліції.

За попередньою інформацією, на трасі Київ-Чоп малолітній водія Volkswagen не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу. Там іномарка влетіла у "ВАЗ".

У результаті зіткнення травми отримали водії транспортних засобів, а також також 64-річна пасажирка "ВАЗ" та 15-річна пасажирка Volkswagen. Зазначається, що 73-річний водій "ВАЗ" перебуває у реанімаційному відділенні, його пасажирка – у травматологічному, 15-річна дівчина – у дитячій лікарні.

Наразі поліцейські з’ясовують всі причини та обставини ДТП.

Як повідомлялося, у Сумській області сталася смертельна аварія за участі легковика і вантажівки. 32-річний водій Toyota допустив зіткнення з вантажним автомобілем DAF з причепом, яким керував 43-річний чоловік. Три пасажири позашляховика, а це 41-річна жінка, 45-річний і 41-річний чоловік, від отриманих травм померли на місці події. Водія легковика шпиталізували у важкому стані.

Новини України: у Сумській області сталася автотроща - жінка та двоє чоловіків загинули на місці

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