У Житомирській області покарали чоловіка, який "підпалював" живе порося

Відео катувань знімав неповнолітній.

У Житомирській області чоловік отримав ув'язнення за знущання над твариною. Порося вбили за допомогою газового пальника і знімали все на відео, яке оприлюднили у Мережі.

Про це йдеться у рішенні Малинського районного суду.

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Як вказується, торік у грудні 22-річний місцевий мешканець разом із неповнолітнім жорстоко вбили порося породи в`єтнамська вислобрюха свиня на території пилорами. Старший чоловік за допомогою підготовленого газового пальника почав обпалювати шерсть та рило поросяти, яке ворушилося на землі.

Крім того, зловмисник утримував тварину лівою ногою, а учень ліцею знімав все на відео, яке пізніше поширив у соцмережі Instagram. Відео, як сказано, було у загальному доступі й викликало суспільний резонанс.

Під час обшуку було виявлено та вилучено газовий балон і газовий пальник, які використовувались для обпалювання поросяти. Підсудний визнав свою вину та підтвердив, що саме він є на відео. Суд вивчив зібрані докази і виніс вирок чоловікові.

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Суд ухвалив рішення призначити чоловіку 5 років позбавлення волі, але звільнив від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки.

Також він повинен періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації і повідомляти про зміну місця проживання та роботи.

Нагадаємо, у Чернігівській області двох чоловіків засудили на 5 років позбавлення волі за жорстоке вбивство собаки. Шкуродери душили і били цеглиною собаку.

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