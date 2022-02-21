У Житомирській області поліцейський збив трьох дівчат: перші подробиці

Чоловік втік з місця аварії, але згодом повернувся.

У Житомирській області 44-річний правоохоронець за кермом збив трьох неповнолітніх дівчат. За цим фактом порушено кримінальну справу.

Про це повідомили у поліції Житомирської області.

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Аварія трапилася неподалік від села Карповці Ольшанської ТГ. Правоохоронці, які прибули до місця події, з'ясували: "ВАЗ-2110" рухався вулицею, але виїхавши на неосвітлену ділянку дороги, наїхав на трьох дівчат. Попри те, що водій спочатку залишив місце події, а потім все ж повернувся.

Травмованих дівчат-пішоходів своєчасно доправили до медичного закладу, і після їх обстеження стало зрозуміло: одна отримала перелом стегнової кістки, а двом іншим назначили амбулаторне лікування.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Всі зібрані матеріали будуть передані до територіального управління ДБР в Хмельницькій області.

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