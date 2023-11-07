У Житомирській області поїзд розчавив жінку

На залізничній станції в Андрушівській громаді сталася трагедія - поїзд переїхав жінку.

Про це повідомили у поліції Житомирської області.

"Близько 3:45 пасажирський поїзд "Трускавець-Київ", що прямував у напрямку столиці, здійснив наїзд на жінку, яка перебувала в межах залізничної колії. У результаті вона отримала травми несумісні з життям", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановили, що загиблою є 78-річна жителька с. Бровки Перші.

Усі обставини події слідчі поліції з'ясовують у рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) КК України.

Нагадаємо, у Львівській області поїзд збив жінку, яка переходила колії. Медики не змогли врятувати їй життя.

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