У Житомирській області російські диверсанти розстріляли авто поліції: двоє загиблих

Троє осіб отримали поранення.

Уночі 27 лютого під час виконання бойового завдання неподалік Народичів у Житомирській області загинули двоє поліцейських.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Житомирській області.

Російські окупанти обстріляли службове авто поліцейських. Загинули 41-річний майор Володимир Солодчук та 40-річний майор Іван Гераїмчук. Обидва правоохоронці понад 20 років служили в органах внутрішніх справ.

Крім того, у бою троє людей отримали поранення.

Правоохоронці перевіряли інформацію про диверсійну діяльність у прикордонному районі Житомирської області.

"Ворожі ДРГ обстріляли службові автомобілі поліцейських. Унаслідок цього двоє правоохоронців загинули. Ще троє, серед яких представник громадського формування, отримали поранення", – йдеться у повідомленні.