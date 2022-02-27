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У Житомирській області російські диверсанти розстріляли авто поліції: двоє загиблих

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Троє осіб отримали поранення.

Уночі 27 лютого під час виконання бойового завдання неподалік Народичів у Житомирській області загинули двоє поліцейських.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Житомирській області.

Російські окупанти обстріляли службове авто поліцейських. Загинули 41-річний майор Володимир Солодчук та 40-річний майор Іван Гераїмчук. Обидва правоохоронці понад 20 років служили в органах внутрішніх справ.

Крім того, у бою троє людей отримали поранення.

Правоохоронці перевіряли інформацію про  диверсійну діяльність у прикордонному районі Житомирської області.

"Ворожі ДРГ обстріляли службові автомобілі поліцейських. Унаслідок цього двоє правоохоронців загинули. Ще троє, серед яких представник громадського формування, отримали поранення", – йдеться у повідомленні.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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