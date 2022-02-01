У Житомирській області шкільний автобус із 18 дітьми та швидка допомога застрягли у сніговому заметі

У Житомирській області шкільний автобус із 18 дітьми та швидка допомога застрягли у сніговому заметі

Допомагали витягувати автомобілі рятувальники та працівники місцевого підприємства.

На Житомирщині шкільний автобус та автомобіль швидкої допомоги застрягли у снігових заметах. Витягували їх рятувальники.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.

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31 січня близько 17:00 водія шкільного автобуса знесло з дороги між селами Михайлівка та Липно Любарської територіальної громади. У салоні транспортного засобу в момент того, що сталося, перебували 18 дітей та двоє дорослих. Витягувати автобус приїхали рятувальники, які згодом ще близько 800 метрів тягнули його на основну дорогу.

Вже сьогодні, 1 лютого, у Коростенському районі у сніговому заметі застрягла “швидка”, яка їхала на виклик до селища Павловичі. Допомагати медикам приїхав трактор місцевого сільгосппідприємства.

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