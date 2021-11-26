У Житомирській області шкільний автобус злетів з дороги: відео

Поліція заяви про аварію не отримували.

У Житомирській області шкільний автобус опинився у кюветі.

Відео потрапило у соцмережі, розповіли у ТСН.Ранок 26 листопада.

Автобус, який розвозив учнів зі школи в райцентрі до навколишніх сіл, злетів з дороги. На відео видно, як школярі стоять на узбіччі. Тим часом вантажівка витягає автобус з кювету.

У поліції кажуть, що інформація про ДТП зі шкільним автобусом до них не надходила. Втім, через розповсюджене відео у Мережі вже почали розслідування.

Як повідомлялося, у Коростені у Житомирській області очевидці зафільмували на дорозі два перекинуті мікроавтобуси. У поліції кажуть, що водій одного з бусів виїхав на зустрічну смугу. Там він не розминувся з іншим мікроавтобусом. Удар був настільки сильним, що обидва транспортні засоби перекинулися.

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