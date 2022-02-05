У Житомирській області швидка застрягла у снігу: фельдшер пішки пішов до хворого

У Житомирській області швидка застрягла у снігу: фельдшер пішки пішов до хворого

Рятувальники дістали авто.

У Житомирській області автомобіль швидкої допомоги застряг у снігу, фельдшер пішки пішов до хворого.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.

Зазначається, що інцидент стався 4 лютого у смт Ємільчине Новоград-Волинського району. Рятувальникам довелося діставати із снігового замету автомобіль.

Екіпаж прямував населеним пунктом до хворого. Втім, авто застрягло на узбіччі в снігу. Фельдшер пішов надавати медичну допомогу хорому, а водій намагався самотужки вибратися зі снігової "пастки".

"Усі його спроби виявилися марними. Бійці ДСНС за допомогою тросу відбуксирували швидку із засніженого узбіччя дороги, після чого водій автомобіля зміг самостійно продовжити рух", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, на Житомирщині шкільний автобус та автомобіль швидкої допомоги застрягли у снігових заметах. Витягували їх рятувальники. У салоні транспортного засобу в момент того, що сталося, перебували 18 дітей та двоє дорослих. Витягувати автобус приїхали рятувальники, які згодом ще близько 800 метрів тягнули його на основну дорогу.

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