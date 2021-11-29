У Житомирській області син сокирою зарубав батька: як його покарали

У Житомирській області син сокирою зарубав батька: як його покарали

Молодик намагався уникнути відповідальності за вбивство.

У Житомирській області 28-річний син сокирою вбив батька.Молодик отримав 8 років ув’язнення.

Про це йдеться у вироку Богунського райсуду Житомира оприлюдненому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

В обвинувачені в умисному вбивстві зазначено, що 8 березня 2020 близько 5.00 в будинку між сином і батьком виник конфлікт, в ході якого син взяв до рук сокиру і 4 рази вдарив батька по голові та шиї. Від отриманих травм та кровотечі 49-річний чоловік помер.

У суді обвинувачений розповів, що напередодні трагедії повернувся з Києва, де на той час проживав.

Згодом, зі слів обвинуваченого, він поїхав на зустріч з другом, де пив чай. Коли повернувся додому, батько був на кухні, вони поспілкувалися, піднялися до батька в кімнату на другий поверх, де на комп’ютері дивились медитації. Потім син пішов до своєї кімнати і через деякий час заснув. Прокинувся він від шуму, а коли спустився на перший поверх, побачив батька в калюжі крові.

Однак суд відзначив, що покази обвинуваченого в дечому не збігаються з показами його матері та інших свідків.

Дослідивши матеріали справи суд ухвалив рішення про визнання обвинуваченого винним в умисному вбивстві батька та призначив йому покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Краматорську чоловік ножем у сереце вбив матір. Тіло жінки через 2 дні знайшла невістка.

Читайте також: