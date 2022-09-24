У Житомирській області суд виніс вирок чоловікові, який вбивав та їв собак

Коростишівський районний суд Житомирської області виніс вирок у справі чоловіка, якого обвинуватили у жорстокому поводженні з тваринами.

Обвинуваченому присудили п'ять років позбавлення волі.

Про це повідомили в обласній Житомирській прокуратурі.

"Зловмисник заманив до свого подвір’я вівчарку і ще одного безпритульного собаку, та, застосовуючи господарські інструменти, у гаражному приміщенні з особливою жорстокістю вбив їх, розчленувавши на частини, з метою приготування для себе страви", - йдеться у повідомленні відомства.

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У суді зловмисник свою провину визнав, однак у скоєному не розкаявся.

Проведеною судово-психіатричною експертизою встановлено, що обвинувачений має певні розлади здоров’я, однак вони не впливають на контролювання ним своїх дій і несення відповідальності за них, та є осудним.

Під час досудового розслідування підозрюваний неодноразово порушував вимоги запобіжного заходу – перебування під цілодобовим домашнім арештом, що викликало побоювання односельчан, у зв’язку з чим йому змінено запобіжний захід на тримання під вартою, останні три місяці – на перебування під заставою.

Нагадаємо, в Одесі зафільмували випадок жорстокого поводження з твариною. Літня жінка била свого пса бійцівської породи повідцем по морді.

В Україні від 8 серпня 2021 року набув чинності закон, який посилює відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Тварин забороняється бити і завдавати їм болю.

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