У Житомирській області суд виніс вирок пенсіонеру-колаборанту: підтримував путінську армію

У Житомирській області засудили чоловіка, який публічно заперечував війну РФ проти України, а також закликав до підтримки держави-агресорки.

Мешканця села Майдан Олевської громади визнали винним у колабораційній діяльності. Йому призначили покарання у виді позбавлення права обіймати посади державної служби і місцевого самоврядування терміном на 12 років.

Про це стало відомо з ухвали Олевського районного суду.

Зазначається, що пенсіонер у березні цього року в Олевську біля продуктового магазину та поблизу костелу "публічно заперечував здійснення збройної агресії РФ". Обвинувачений свою вину не визнав. Натомість переконувава, що "підтримує Україну у війні та вважає, що саме Україна переможе".

Своєю чергою, свідки підтверджують, що чоловік має проросійські настрої. Зокрема, один розказав, що під час сварки з людьми підозрюваний заявляв, "що Путін його президент та у випадку, якщо Російська Федерація переможе, Україна стане жити краще". Ще один свідок переказав розмову з обвинуваченим, під час якої той казав, "що має брата, який проживає у республіці Білорусь, та висловлював свої вподобання стосовно політики президента Лукашенка".

На думку чоловіка, свідки його обмовляють. Мовляв, більшість з них - це сусіди, з якими в нього не склалися недобросусідські стосунки.

Як повідомлялося, на деокупованій території Харківщини СБУ затримала колаборанта, який допомагав російським військовим грабувати своїх односельців. Житель одного із сіл Чугуївського району добровільно пішов на співпрацю з окупантами.

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