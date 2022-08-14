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У Житомирській області сварка між односельцями закінчилася вогнепальним пораненням та самогубством (фото)

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У Житомирській області сварка між односельцями закінчилася вогнепальним пораненням та самогубством (фото)

Фото: ГУНП в Житомирській області

У селі Старий Солотвин між односельцями стався конфлікт. З’ясування стосунків закінчилося вогнепальним пораненням одного та самогубством другого чоловіка.

Триває з’ясування всіх обставин події.

Про це повідомляє пресслужба поліції Житомирської області.

"До Бердичівського райвідділу поліції надійшло повідомлення про постріли в приватному домоволодінні у с. Старому Солотвині. На місце події виїхали поліцейські сектору реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група райвідділу. Попередньо, кількома годинами раніше між двома односельцями виник конфлікт у місцевій крамниці. Причиною стало зауваження одного з них іншому щодо поведінки. Згодом 54-річний учасник подій проїздив підводою повз подвір’я свого опонента. Між ними знову виникла словесна перепалка, під час якої 52-річний господар обійстя пішов за будинок, звідки раптово пролунав постріл. Старший з чоловіків отримав вогнепальне поранення живота. Його доправили до Бердичівської районної лікарні", - йдеться у повідомленні.

Тим часом інший чоловік зачинився у власному будинку та вчинив самогубство за допомогою мисливської гладкоствольної рушниці.

© ГУНП в Житомирській області
Фото: ГУНП в Житомирській області

Наразі триває встановлення всіх обставин події у рамках досудових розслідувань, розпочатих за ст. 115 (Умисне вбивство) та ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення) ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

Раніше стало відомо, що у Житомирі чоловік посеред вулиці зарізав власну дружину.

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