У Житомирській області сварка між односельцями закінчилася вогнепальним пораненням та самогубством (фото)

У селі Старий Солотвин між односельцями стався конфлікт. З’ясування стосунків закінчилося вогнепальним пораненням одного та самогубством другого чоловіка.

Триває з’ясування всіх обставин події.

Про це повідомляє пресслужба поліції Житомирської області.

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"До Бердичівського райвідділу поліції надійшло повідомлення про постріли в приватному домоволодінні у с. Старому Солотвині. На місце події виїхали поліцейські сектору реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група райвідділу. Попередньо, кількома годинами раніше між двома односельцями виник конфлікт у місцевій крамниці. Причиною стало зауваження одного з них іншому щодо поведінки. Згодом 54-річний учасник подій проїздив підводою повз подвір’я свого опонента. Між ними знову виникла словесна перепалка, під час якої 52-річний господар обійстя пішов за будинок, звідки раптово пролунав постріл. Старший з чоловіків отримав вогнепальне поранення живота. Його доправили до Бердичівської районної лікарні", - йдеться у повідомленні.

Тим часом інший чоловік зачинився у власному будинку та вчинив самогубство за допомогою мисливської гладкоствольної рушниці.

Фото: ГУНП в Житомирській області

Наразі триває встановлення всіх обставин події у рамках досудових розслідувань, розпочатих за ст. 115 (Умисне вбивство) та ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення) ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

Раніше стало відомо, що у Житомирі чоловік посеред вулиці зарізав власну дружину.

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