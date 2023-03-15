У Житомирській області трьом путіністам повідомили про підозру: славили РФ та виправдовували її дії

Трьом жителям Житомирської області, прихильникам "руского міра", повідомили про підозру. Двоє мешканців із Коростенського і Житомирського районів та житомирянин підтримували дії країни-агресорки в Україні.

Про це "Суспільному" розповіла пресофіцерка СБУ в Житомирській області Ірина Мартинюк.

Так, один підозрюваний, житель села Гладковичі Коростенського району, на загал славив Російську Федерацію та її керівництво у повномасштабному вторгненні до України. Зокрема, одного разу у сільському хлібному магазині він закликав місцевих жителів та інших покупців підтримувати окупантів. Мовляв, "тільки Росія наведе порядок та встановить мир в Україні".

"Коли ж переконати присутніх не вдалося, агітатор навів свій останній "аргумент", що там, де рашисти "бомбили українців, – мало бомбили, потрібно більше", - розповіла Ірина Мартинюк.

Подібні кремлівські наративи поширював і уродженець Донецька, що тепер проживає у Житомирі. У сквері різноробочий заявляв усім присутнім, що це нібито "українська влада та ЗСУ прийшли у російське місто Донецьк 2014-го та розв'язали війну".

"Він на загал стверджував, що "української нації не існує: є хохли, а їх потрібно душити, вбивати та знищувати". Під час суперечки із оточуючими чоловік запевняв, що Житомир - це теж частина російської імперії, а потім закликав діючого президента Росії "Путіна прийти на територію України та знищити її", - розповіла Ірина Мартинюк.

Також пропагандою займався і уродженець Архангельської області, який у 1990-хпереїхав до одного з сіл Житомирського району. Попри те, що довго проживав в Україні, росіянин не змінив свого громадянства, а також не позбувся своєї "російськоімперської" ідеології.

"У розмовах зі своїми односельчанами чоловік стверджував, що "незабаром російські війська виженуть усю нацистську владу, яка управляє Україною". Також він захоплюювався політичною верхівкою держави-агресора та закликав убивати самих українців, бо "усі вони – бандерівці", - каже Мартинюк.

Першим двом путіністам повідомили про підозру у колабораційній діяльності. Росіянина підозрюють у - "у виправдовуванні, визнанні правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України". Наразі досудові розслідування завершили, обвинувальні акти скерували до суду.

Нагадаємо, правохоронці затримали 42-річну жительку села Гусинка Куп'янського району Харківщини. Жінку підозрюють у причетності до допомоги російським військам. Зловмисниця також коригувала ракетні удари ворога. Жінка передавала їм дані щодо точності прильотів ракет по місцях зберігання боєприпасів ЗСУ.

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