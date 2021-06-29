У Житомирській області у підлітків в руках вибухнув балон із газом

У Житомирській області у підлітків в руках вибухнув балон із газом

Хлопців ушпиталили до лікарні із опіками.

У Житомирській області в селі Соболівка в результаті вибуху балону з газом постраждали двоє підлітків.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

Подія сталася учора, 28 червня у селі Соболівка Брусилівської територіальної громади. В одному із домогосподарств, яке належить 61-річній жінці у господарській будівлі сталася пожежа. Її самотужки намагалися загасити домочадці.

Під час її гасіння онук власниці будинку, 15-річний киянин, та його товариш, 13-річний місцевий житель, намагалися витягти з охопленого вогнем приміщення газовий балон. В якийсь момент він вибухнув

У результаті обоє підлітків отримали термічні опіки та госпіталізовані до спеціалізованого відділення обласної лікарні.

Нагадаємо, що у Польщі в селі Соснов, біля Щеціна, 24-річний українець на замовлення поляка підірвав будинок подружжя, яке в той час святкувало своє весілля.

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