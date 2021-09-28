У Житомирській області вантажівка переїхала працівника господарства: чоловік помер

Постраждалий отримав смертельні травми.

На території фермерського господарства у с. Селянщині сталася трагедія. Водій розчавив працівника господарства.

Про це повідомили у поліції Житомирської області.

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З’ясувалося, що водій місцевого сільгосппідприємства, 61-річний місцевий житель, керуючи вантажівкою та виїжджаючи з території тракторного парку, наїхав на працівника господарства, який перебував поруч.

71-річний чоловік від отриманих травм загинув на місці події.

Наразі триває з’ясування всіх причин та обставин поліції у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Нагадаємо, що на трасі Одеса-Рені автомобіль Ford розчавив 60-річного чоловіка. Зі слів кермувальника, він не помітив людину, яка лежала на проїжджій частині.

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