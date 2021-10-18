У Житомирській області вантажівка розчавила авто військового медика: в легковику ніхто не вижив

Віталій Сень і його пасажирка загинули.
Смертельна аварія на Житомирщині - загинули військовий медик та його пасажирка.
Про це йдеться в ТСН.14.00.
Сталось це вночі, на автодорозі Київ-Чоп. За даними слідчих, «Ауді», якою керував 60-річний медик, якраз виїжджала з узбіччя на дорогу, як в авто врізалась вантажівка, що їхала в попутньому напрямку.
В поліції відкрили провадження за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху".
У ветеранській спілці учасників бойових дій Дубненщини вже повідомили ім’я загиблого: це військовий медик Віталій Сень.
А в Івано-Франківській області чоловік на легковику збив жінку, після чого втік з місця події. Постраждалу госпіталізували до лікарні.
У селі Косино на Закарпатті внаслідок аварії загинула 17-річна дівчина, ще одну 16-річну пасажирку госпіталізували. Водія затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.