У Житомирській області вантажівка розчавила авто військового медика: в легковику ніхто не вижив

У Житомирській області вантажівка розчавила авто військового медика: в легковику ніхто не вижив

Віталій Сень і його пасажирка загинули.

Смертельна аварія на Житомирщині - загинули військовий медик та його пасажирка.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Сталось це вночі, на автодорозі Київ-Чоп. За даними слідчих, «Ауді», якою керував 60-річний медик, якраз виїжджала з узбіччя на дорогу, як в авто врізалась вантажівка, що їхала в попутньому напрямку.

В поліції відкрили провадження за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху".

У ветеранській спілці учасників бойових дій Дубненщини вже повідомили ім’я загиблого: це військовий медик Віталій Сень.

Новини України: на трасі "Київ-Чоп" в ДТП загинули військовий медик та його пасажирка

А в Івано-Франківській області чоловік на легковику збив жінку, після чого втік з місця події. Постраждалу госпіталізували до лікарні.

У селі Косино на Закарпатті внаслідок аварії загинула 17-річна дівчина, ще одну 16-річну пасажирку госпіталізували. Водія затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

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