У Житомирській області вбили двох поліцейських: перші подробиці

У Житомирській області вбили двох поліцейських: перші подробиці

Невідомі обстріляли автомобіль правоохоронців.

Вночі, 27 лютого, у Народицькій громаді невідомі обстріляли автомобіль місцевої поліції. Двох поліцейських вбили, трьох поранили.

Про це Суспільному розповів керівник Коростенської військової адміністрації Юрій Тарасюк.

За його словами, поліцейські виїхали на виклик щодо повідомлення про те, що в лісі біля білоруського кордону місцеві жителі виявили невстановлених осіб, які поводилися неадекватно.

Під час затримання ці люди відкрили вогонь по автомобілю поліції.