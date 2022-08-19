У Житомирській області викрили російського агента, близького до Верховної Ради

У держзраді підозрюють завербованого агента ФСБ Росії, який мав доступ до офіційних заходів Верховної Ради.

У Житомирській області, повідомлено про підозру у держзраді співробітникові держпідприємства з обслуговування офіційних заходів Верховної Ради.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, чоловіка завербував працівник ФСБ РФ під час його поїздки до родичів у тимчасово окупований Крим. В розмові з представником російської спецслужби чоловік похвалився тим, що обслуговував заходи для працівників ВРУ та іноземних делегацій і навіть поділився відео святкування нового року.

Підозрюваний погодився передавати інформацію про події у Верховній Раді України, візити іноземних делегацій, учасників та теми розмов. Представник ФСБ мав також передати пристрій для прихованого запису. Винагородою для завербованого мало стати сприяння в одержанні російського громадянства.

Російського агента викрили співробітники української спецслужби при спробі працевлаштуватися на стратегічний об’єкт Житомирщини. Розслідування триває.

Нагадаємо, агент із так званої "ДНР" за наказом ФСБ Росії вступив до лав Збройних сил України та передавав спецслужбам ворога інформацію про українські війська.

Читайте також: