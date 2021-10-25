У Житомирській області вітчим жорстоко побив дівчинку, поки мати лікувалася

У Житомирській області вітчим жорстоко побив дівчинку, поки мати лікувалася

Дитина перебуває під наглядом лікарів.

У Бердичеві місцева жителька звернулася до поліції і заявила про побиття співмешканцем її 8-річної доньки.

Про це повідомили у поліції Житомирської області.

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Під час перевірки правоохоронці з’ясували, що поки жінка перебувала у лікарні, співмешканець наглядав за трьома дітьми. Чоловік, як з’ясувалося, бив дівчинку.

Наразі травмована дівчинка та її брати перебувають під наглядом лікарів.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, в Оріхові Запорізької області жінка влаштувала екзекуцію своїй доньці у приміщенні паспортного столу. Вона тягала її за вухо, шарпала, не пускала до туалету і погрожувала побиттям. Очевидці повідомили, що жінка з дитиною чекали своєї черги в коридорі. Дівчинка вередувала, а мати почала її вгамовувати.

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