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У Житомирській області вітчим жорстоко побив дівчинку, поки мати лікувалася 

У Житомирській області вітчим жорстоко побив дівчинку, поки мати лікувалася 

Головне управління Національної поліції в Житомирській області

Дитина перебуває під наглядом лікарів.

У Бердичеві місцева жителька звернулася до поліції і заявила про побиття  співмешканцем її 8-річної доньки.

Про це повідомили у поліції Житомирської області.

 Під час перевірки правоохоронці з’ясували, що поки жінка перебувала у лікарні,  співмешканець наглядав за трьома дітьми. Чоловік, як з’ясувалося, бив дівчинку.

Наразі травмована дівчинка та її брати перебувають під наглядом лікарів.

Поліцейські  розпочали кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. 

Як повідомлялося, в Оріхові Запорізької області жінка влаштувала екзекуцію своїй доньці у приміщенні паспортного столу. Вона тягала її за вухо, шарпала, не пускала до туалету і погрожувала побиттям. Очевидці повідомили, що жінка з дитиною чекали своєї черги в коридорі. Дівчинка вередувала, а мати почала її вгамовувати.

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