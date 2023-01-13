У Житомирській області виявили три випадки ботулізму: отруїлися домашньою тушкованкою

На початку січня у Житомирській області виявили три випадки захворювання на ботулізм. Причинами отруєння стала м'ясна тушкованка домашнього виготовлення.

Про це "Суспільному" повідомила фахівчиня зі зв'язків з громадськістю Держпродспоживслужби області Галина Заріцька.

"У Баранівському районі (нині – Новоград-Волинський) захворів чоловік і його доросла донька, а на Овруччині Коростенського району ботулізм виявили у жінки. Усім була введена сироватка проти ботулізму. Стан хворих покращився", - повідомила вона.

Галина Заріцька наголосила, що ботулізм -це небезпечне і в багатьох випадках смертельне токсико-інфекційне захворювання, яке виникає під час вживання заражених продуктів. Найчастіше бактерію Clostridium botulinum можна виявити в консервованих фруктах, овочах, грибах, солоній і копченій рибі домашнього приготування, шинці.

Нагадаємо, у лікарні Дніпра померла 8-річна дівчинка, яка отруїлася консервованими грибами. Дівчинка гостювала у бабусі, яка й назбирала та приготувала гриби.

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